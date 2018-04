Prinz Philip ins Krankenhaus eingeliefert

„War in all diesen Jahren meine Stärke und Stütze“

Während Prinz Philip ungern seine Gefühle zeigt, würdigte die Queen seine Rolle in ihrer Rede zum Goldenen Hochzeitstag 1997: „Er war in all diesen Jahren meine Stärke und Stütze“. Die beiden lernten sich bei einem Besuch der königlichen Familie bei einer Marineschule im südenglischen Dartmouth kennen. Elizabeth war damals 13 Jahre alt, Philip ein 18-jähriger Kadett der Royal Navy.