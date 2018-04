Bullen-Sturm auf die ewige Stadt

Auch wenn sich vergangenen Samstag beim Liga-Heimspiel gegen den WAC nur knapp 5000 Fans in der Bullen-Arena eingefunden haben: So groß wie aktuell ist die Begeisterung für den Meister maximal zu Beginn des Red Bull-Einstiegs 2005, dann aber nie wieder gewesen. In Dortmund feuerten die Salzburger beim Hinspiel im Europa League-Achtelfinale rund 2000 Schlachtenbummler an. Auch am Donnerstag (im ersten Viertelfinale in Rom gegen den Serie-A-Fünften Lazio) werden erneut über 1000 Fans vor Ort die Daumen drücken.