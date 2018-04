Hartberg stürmt mit 4:0-Kantersieg auf Platz 2!

Im Innviertel präsentierte der harte Kern der Rieder Fans vor Anpfiff ein Transparent. „Sieben Spiele ohne Sieg - Ihr entscheidet, Frieden oder Krieg“ hieß es darauf. Die Mannschaft ersparte sich weitere Unmutsäußerungen durch eine rasche Führung. Seifedin Chabbi, Sohn des am Vortag beurlaubten Lassaad Chabbi, traf nach einer Marcos-Flanke schon in der 5. Minute völlig ungedeckt per Kopf zu seinem 16. Saisontor. Julian Wießmeier hätte für die Rieder drei Minuten später nachlegen können. Dann sah Schiemer auf der Bank jedoch eine Partie, die kaum von den Sitzen riss. Kombinationen waren Mangelware, Wattens kam zu keiner Ausgleichsmöglichkeit. An der Harmlosigkeit der Tiroler änderte sich auch nach Seitenwechsel wenig. Als Wattens die Partie offensiver gestalten wollte, rannten die Gäste schließlich in einen Gegenstoß, den Ilkay Durmus (75.) perfekt abschloss.