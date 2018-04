Tiroler (16) bei Unfall mit Moped schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hochkönigstraße ist am Dienstag Nachmittag ein 16-jähriger Mopedlenker aus St. Johann in Tirol schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde bei Leogang im Salzburger Pinzgau von einem Autofahrer überholt und geriet dabei laut Polizeibericht aus noch unbekannter Ursache zu weit nach links. Der Pkw-Lenker erfasste den Zweiradfahrer, der 16-Jährige kam darauf zu Sturz. Der junge Tiroler musste nach dem Unfall mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen werden. Der 23-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.