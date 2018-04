Patrick Konrad holt sich auf 2. Etappe Platz 5!

Radprofi Patrick Konrad hat sich auf der zweiten Etappe der Baskenland-Rundfahrt erneut in den vorderen Rängen platziert! Der 26-jährige Niederösterreicher kam am Dienstag als Fünfter über die Ziellinie. Den Tagessieg nach 166,7 km von Zarautz nach Bermeo sicherte sich der Franzose Julian Alaphilippe. Der Quick-Step-Fahrer hatte schon die erste Etappe für sich entschieden. Konrad hatte am Vortag Rang sieben belegt. In der Gesamtwertung scheint der Fahrer des Bora-Teams nun mit 58 Sekunden Rückstand auf Alaphilippe auf dem sechsten Zwischenplatz auf.