In der Theatergasse gehen die Lichter aus

Dass die Kundenfrequenz insgesamt schwächer geworden ist, merkt man auch in der Mayrischen Musikalienhandlung, wie Christof Subklew, berichtet: „Es fehlt uns an der Laufkundschaft, wir verkaufen erheblich weniger als früher noch. Die Stadt hält sich aus dem Problem raus.“ Nebenan in der Schmuckmanufaktur sieht man das ähnlich. „Auch wir bemerken, dass weniger in der Gasse los ist, haben aber immer noch eine große Stammkundschaft, die bei uns einkauft“, sagt Hartwig Thurner.