Handball-Nationalteam testet bei Turnier in Siofok

Mit drei Debütanten und einem absenten Stamm-Quintett bestreiten Österreichs Handballmänner am Freitag und Samstag das Drei-Nationen-Turnier in Siofok (Ungarn) mit den Gastgebern und Brasilien. Die Hoffnung von Teamchef Patrekur Johannesson: „Wir wollen den Kader für die Zukunft breiter machen.“ Nächstes großes Ziel sind die Play-off-Spiele in der WM-Quali gegen Weißrussland am 10. und 13. Juni.