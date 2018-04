Server ausgelastet: Frust bei „Wohn-Lotterie“

Das System ließ sich noch mit der wichtigen Energieausweis-Zahl füttern. Doch dann tat sich plötzlich nichts mehr. „Wir haben gewartet und gewartet“, verfolgte die Familie gebannt, was am Monitor passiert. Schließlich geht es um rund 40.000 Euro. Dann leuchtete plötzlich „Leider nein!“ auf. Es war schon ihr zweiter Versuch. „Jetzt müssen wir offenbar wieder bis Juli warten“, ist der Vater frustriert. Aus Angst vor weiteren Nachteilen im unfairen System will er lieber anonym blieben. Seine Baustelle steht jetzt still. Ohne den Einmal-Zuschuss wird es zu knapp im Baubudget.