Dreiste Diebe überfielen Juwelier in Samnaun

In Samnaun in der Schweiz, nahe der Tiroler Grenze, ist Dienstag Mittag ein Juwelier überfallen worden. Laut ersten Informationen sollen mehrere unbekannte Täter an dem Überfall beteiligt gewesen sein. Dann flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Alarmfahndung wurde inzwischen auch auf das österreichische Staatsgebiet ausgeweitet. Polizeihubschrauber und Cobra standen im Einsatz.