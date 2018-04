Transparente Rucksäcke an US-Highschool Pflicht

Auf recht wenig Gegenliebe stoßen neue Sicherheitsmaßnahmen an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida bei ihren rund 3000 Schülern. Diese sind nämlich seit Wochenbeginn verpflichtet, durchsichtige Rücksäcke zu tragen. So sollen mitgeführte Waffen schneller erkannt werden können.