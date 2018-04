Zwei Orte bekommen neuen Bürgermeister

„Ich beende das Amt mit einem guten Gefühl“, sagt Bürgermeister Johannes Schweighofer. Ein letztes Mal wird er heute Abend sein Büro in Ebenau verlassen - ohne Wehmut. „Die tägliche Belastung wird nicht weniger. Ich will mich auf eine Sache konzentrieren“, erklärt Schweighofer. Ab jetzt ist der 55-Jährige wieder in Vollzeit bei der Salzburg AG angestellt. Was in den vergangenen 15 Jahren wichtig war? „Wir haben in dieser Zeit, gerade in der Schul- und Kindergartenbetreuung sehr viel erreicht“, sagt der scheidende Bürgermeister. Vor seiner Zeit sperrten Schule und Kindergarten zu Mittag zu. Jetzt gibt es die Betreuung bis 16 Uhr. „Vom räumlichen und personellen Aufwand war das schwierig zu bewältigen, aber wir haben es geschafft.“ Fad sei ihm nie geworden.