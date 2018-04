Diebs-Banden bestahlen in Hallstatt Touristen

Hohe Geldbeträge geklaut

Seit November gab es solche Taschendiebstähle in Hallstatt gehäuft, es wurden den Touristen teils hohe Geldbeträge geklaut. Nun kam die Polizei mehreren Diebsbanden auf die Schliche, konnte am Osterwochenende vier Rumänen und zwei Polen verhaften. Sie gehören zwei verschiedenen Banden an und wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Nach weiteren Bandenmitgliedern aus Osteuropa wird noch gefahndet.