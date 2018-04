Mynth - garantiert keine Fahrstuhlmusik

Während ihr Debüt-Album “Plaat II„ (2016) Norwegens einzigartige Stimmung mit seiner Dunkelheit und Stille einfing und somit die Schwermut regierte, kommt der Nachfolger “Parallels„ weit leichtfüßiger, poppiger und bunter daher und paart Melancholie mit einem Schuss Ironie. “Wir haben bei unseren vielen Live-Auftritten in letzter Zeit einfach Lust auf mehr Farbe und Schwung bekommen. Natürlich war klar, dass wir keinen Happy Sound produzieren, dennoch wollten wir gewichtige Themen wie Selbstreflexion, Trennung und Herzschmerz, die sich in unseren Songs, aber eben auch in all unserem Leben wiederfinden, mit einer Portion Optimismus und Galgenhumor auffrischen„, so Mario, der, während seine Schwester die Songs schreibt, am Sound tüftelt. “Diesmal stehen Gitarre und Drums, und weniger der Synthesizer im Vordergrund, was den Sound ,menschlicher’ macht und mehr Groove gibt. Wir haben alle Instrumente live eingespielt und die Songs wiederum in den Red Bull Studios Berlin aufgenommen. Eine tolle Erfahrung, zudem Red Bull Music sich sehr für junge österreichische Musiker engagiert, und sie, wie jetzt auch bei einem Festival am 9. Mai im Wiener Prater, perfekt miteinander vernetzt.„