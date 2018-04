Der Tote in der Tonne: Richter blitzt bei OLG ab

In dem Fall geht es um den Tod von Heinz P. (73), Ex-Fliesenlegermeister aus Mattsee. Sein lebloser Körper wurde Ende Juni 2017 in einer grünen Abfalltonne, die in seiner Garage stand, entdeckt. Sofort wurde seine Geliebte, Silvia M., verhaftet - seither ist die Deutsche in U-Haft. Die 15-fach Vorbestrafte gab dem Senior sechs Schlaftabletten - danach wachte er nicht mehr auf.