LIVE: Bayern muss OHNE Alaba beim FC Sevilla ran!

Langsam, aber sicher wird’s ernst in der Champions League - mit dem heutigen Tag beginnt die Serie der Viertelfinal-Duelle in der Fußball-Königsklasse! Und mittendrin ist natürlich auch der FC Bayern München, der sich mit dem FC Sevilla zu messen hat. Für die Deutschen geht es gegen den Europa-League-Spezialisten (inklusive UEFA-Cup fünf Siege!) darum, ihre rabenschwarze Spanien-Serie zu beenden: In den vergangenen vier Jahren schied der deutsche Rekordmeister immer gegen eine Mannschaft aus Spanien aus. Bitter: David Alaba fehlt aufseiten der Münchner wegen eines gereizten Nervs im Rücken. Hier bei uns im sportkrone.at-Ticker sind Sie bei diesem Spiel LIVE dabei!