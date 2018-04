Hilfe bei Abwehr von Bär gefordert

Das Aufeinandertreffen von Menschen und Bären sorgt erneut für Konflikte. Wie berichtet, wurden in den vergangenen Tagen mehrere Bienenstöcke geplündert, Siloballen aufgerissen, Misthaufen und ein Acker umgepflügt. Weil sich Meister Petz nah an die Häuser traut, sind Bewohner in Sorge - auch Imker hätten die Tiere lieber nicht in ihrer Nähe. Sie hoffen auf Hilfe vom Land.