Auch Anlauf für „mildes“ Alkoholverbot scheiterte

Verbot scheiterte stets an SP

„Diese Regelung ist nur schwer zu kontrollieren: Ist ein Schnaps schon übermäßig?“, fragt Hajart. Sein Ziel ist klar. Er fordert ein striktes Alkoholverbot in den Problemzonen, wie etwa im Hessenpark oder am Bahnhofsvorplatz. „In Salzburg hat auch die SPÖ für ein Verbot am Areal vor dem Bahnhof gestimmt. Hoffentlich schwenken die Linzer Roten irgendwann um.“