Rad-Cops patrouillieren in Parks und am Kai

Der Winter geht am Fahrrad nicht spurlos vorüber. Die Bremsen schleifen, die Kette ist verrostet, und der Reifen ist platt. „Diese Mängel am Rad sollten noch vor dem ersten Tritt in die Pedale behoben werden, denn das kann auch teuer werden“, weiß Michael Rausch, Sprecher der Landespolizeidirektion Salzburg, und er fügt hinzu: „Ab sofort wird wieder verstärkt kontrolliert. Wer die Rechtsvorschriften im Straßenverkehr nicht beachtet, muss mit einer Abmahnung oder sogar einer Geldstrafe rechnen.“ Und so eine Strafe kann sogar bis zu 726 Euro kosten.