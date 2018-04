Spielbergs Zuckerrausch zurück in die Achtziger

Anhand dieser starken Abweichungen von der Vorlage wird deutlich, warum Spielberg auch heute noch zu den wahren Meistern seines Fachs gehört. Ist Klines Roman nämlich ein insgesamt eher seelenloser Schwall an Popkultur-Referenzen, die als kunterbunt-grelles Gewand für die äußerst dünne Handlung herhalten müssen, kann der Filmemacher der Nostalgie-Geschichte wenigstens ein klein bisschen Herz und Seele verpassen. Drehten sich die Rätsel im Buch ausschließlich um Fragen zu Videospielen und Filmen, die Halliday besonders am Herzen lagen, müssen die Helden in Spielbergs Version sich bei der Schnitzeljagd mehr in das menschliche Schicksal des Genies vertiefen, um am Ende als Gewinner dazustehen. Eine Strategie, die der Film dringend nötig hat.