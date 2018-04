Café am Zentralfriedhof? „Finde ich nicht richtig“

Die traditionelle Kurkonditorei Oberlaa hat eine neue, umstrittene Filiale. Direkt beim Tor 2 des Zentralfriedhofs können Gäste in Zukunft Kaffee und Kipferl genießen. Die Entfernung zu den Gräbern und zu den Trauernden beträgt nur wenige Meter. Am Dienstag startete der Probebetrieb. Der feierlichen Eröffnung mit Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), dem Geschäftsführer der Bestattung und Friedhöfe Wien, Markus Pinter, und der Geschäftsführerin der Kurkonditorei Oberlaa, Christine Grohs, am 6. April steht nichts mehr im Wege.