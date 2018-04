Minus 20 Prozent auf „Best Of Opera“ in Wien

Neben Arien aus „Der Freischütz“, „La Giaconda“, Die Schöpfung„ etc., finden auch - dem Standort Wien Rechnung tragend - Szenen und Duette von Mozart und Johann Strauss am 6. Mai bei “Best Of Opera„ in der Wiener Karlskirche statt. Gezeigt werden u. a. musikalische Leckerbissen aus “Die Hochzeit des Figaro„, “Cosi fan tutte„, “Die Fledermaus„ und “Der Zigeunerbaron". Junge und bühnenerfahrene Sängerinnen und Sänger bieten einen Abend auf gesanglich höchstem Niveau.