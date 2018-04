Lazio-Jungstar war beim GAK ein „verträumter Bub“

Holzschuster sieht im heutigen Topmann einen „Instinktfußballer“, aber keinen absolut herausragenden Spieler. „Er war technisch sehr gut, hatte ein gutes Auge für das Spiel, hat sich aber nicht so immens von den anderen abgehoben“, meinte er. „Er war nicht der große Trainierer, ein irrsinniger Freigeist, der unglaubliche Dinge machen konnte - aber in jede Richtung“, betonte Holzschuster. Immerhin spielte der 1995er-Jahrgang aber stets in der älteren 94er-Truppe. Gerne habe Sergej auch Basketball gespielt - quasi das Erbe von Mutter Milena Savic, selbst aktive Korbjägerin. Vater Nikola habe sich damals sehr um seine Söhne bemüht, auch immer wieder an Trainings mitgewirkt. „Er hatte ein tolles Gefühl für Kinder“, betonte Holzschuster, der in der Vergangenheit auch das ÖFB-Teamtrio Valentino Lazaro, Michael Gregoritsch und Marcel Sabitzer betreute.