Riesen-Baustelle auf der Südautobahn startet

Wie im Vorjahr bei der Erneuerung der Richtungsfahrbahn Klagenfurt stehen in jeder Phase der Sanierung weiterhin drei (verengte) Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung. Eine Fahrspur wird als so genannte „Transitspur“ eingerichtet. Diese ist durch Betonleitwände abgetrennt und führt „direkt“ durch die Baustelle vom Knoten West bis nach dem Knoten Ost ohne Möglichkeit in Feldkirchen oder in Graz abzufahren.