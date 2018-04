FC Barcelona bangt um Lionel Messis Fitness

Vergangene Saison war für den FC Barcelona zum bereits zweiten Mal in Folge im Viertelfinale Endstation. Mit Juventus war dabei ein italienischer Verein für das Aus der Katalanen verantwortlich. Gibt es heuer ein Deja-vu? Die Wahrscheinlichkeit spricht nicht dafür. Barcelona geht als klarer Favorit in das Duell mit dem AS Roma.