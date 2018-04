Westbahn-Ausbau im Flachgau ist voll auf Schiene

Herzstück der Strecke ist der Seekirchner-Tunnel mit 14,3 Kilometern, dazu kommt die Tunnelbrücke Fischach und eben der Abschnitt Grafenholz mit zwei Kilometern. Gesamtlänge des so genannten Flachgauer-Tunnels: 16,5 Kilometer. Im Bereich der durchgehenden Tunnelführung der Neubaustrecke in zwei Röhren zwischen Köstendorf (Höhe Hof Reischberg) und Salzburg-Kasern (Höhe Haltestelle) ergeben sich lediglich drei obertägig sichtbare Bauwerke. Das sind je ein Lüftungsbauwerk in Haunharting und Hallwang, welche nur im Brandfall und zur Funktionsüberprüfung in Betrieb genommen werden, sowie ein Löschwasserbehälter im Bereich Tödtleinsdorf/Oberried.