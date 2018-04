Sex-Delikte in Linz stiegen um 26 Prozent an

Aufklärung kann sich sehen lassen

„Unsere Aufklärung kann sich sehen lassen. Wir haben eine Quote von mehr als 77 Prozent, meine Leute leisten wirklich gute Arbeit“, sagt dazu der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter und verweist auch auf den unlängst geklärten Fall im Süden der Stadt: Durch den Tipp einer Taxlerin konnte ein Angriff auf eine 18-Jährige am 14. März im Linzer Stadtteil Ebelsberg geklärt werden. Ein 29-jähriger Linzer wurde als Verdächtiger ausgeforscht. Das Mädchen aus dem Bezirk Linz-Land war am späten Abend aus der Straßenbahn gestiegen und wollte zu seinem Auto gehen. Am Parkplatz griff der Sex-Täter die 18-Jährige an. Ein mutiger Zeuge half dem schreienden Opfer und zog den Täter weg.