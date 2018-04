Lawinenabgang: Deutscher starb im Krankenhaus

Nach einem Lawinenabgang in Tirol vor mehr als einer Woche - die „Krone“ berichtete - ist ein 45-jähriger Deutscher am Sonntag in der Innsbrucker Klinik gestorben. Zwei Mitglieder einer insgesamt 16-köpfigen Skitourengruppe aus Deutschland waren im Bereich der „Hohen Warte“ in Navis (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Schneebrett erfasst und komplett verschüttet worden.