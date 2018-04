Rea Garvey: Rockstar mit einem Hang zu Hip-Hop

Wie die meisten Musiker suchte auch Garvey sein kreatives Seelenheil im Ausland, reiste nach Island, Schweden, in die USA, nach Großbritannien und sogar in seine Heimat Irland, um wieder in die Spur zu finden. „Für mich ist jedes Album eine Reise und jede Reise beginnt erst einmal mit dem Zusammenpacken und Abschiednehmen. Für die Psyche ist es sehr wichtig, etwas hinter dir zu lassen, dich in ein Auto oder Flugzeug zu setzen und auf eine Sache zu fokussieren. Ich habe das auch dieses Mal gemacht, in dem Fall aber gemerkt, dass alles, was ich suche, eigentlich genau vor meiner Tür lag. Ich habe in verschiedensten Ländern etwas geschrieben, aber nie den richtigen Weg gefunden. Es waren nur kleine Bausteine, aber das große Ganze, das passierte in Berlin.“