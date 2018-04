Model hatte vor ihrem Tod Sex mit einem Pärchen

Der US-Amerikaner Alex Johnson und seine Frau Luna Almaz hatten Ivana eingeladen, sie in ihr Apartment zu begleiten - es war wohlgemerkt nicht das erste Mal. Überwachungskameras hielten sogar fest, wie die drei das Gebäude betraten. Dann soll es zum Sex gekommen sein. Was danach passierte, will das Paar nicht mehr rekonstruieren können.