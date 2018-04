ORF startet Quiz-Show „Zur Hölle damit“

Zu gewinnen gibt es in „Zur Hölle damit“ bis zu 20.000 Euro, pro Folge treten zwei Kandidaten an. Dank des Spielsystems ist allerdings bis zuletzt ein Totalausfall möglich. Der Sendungstitel steht auch für ein entscheidendes Spiel-Kommando: Mit den Worten „Zur Hölle damit“ kann eine sogenannte „Höllenrunde“ ausgerufen werden, um den Platz am Quizsessel nicht zu verlieren. Wer dort am Ende der fünften Runde sitzt, muss für den Hauptgewinn noch die Antwort auf die Finalfrage finden.