Bernie Ecclestone: „Mercedes gewinnt zu viel“

Beim nächsten Grand Prix am Wochenende in Bahrain will der neue Rechteinhaber, das US-amerikanische Medienunternehmen Liberty Media, den Rennställen erstmals konkrete Pläne für die Zeit nach 2020 vorstellen, wenn noch unter Ecclestone abgeschlossene Rahmenverträge ausgelaufen sein werden. Einige Teams haben bereits Widerstand gegen gravierende Eingriffe angekündigt. Ein Rückzug von Ferrari wäre ein „Tiefschlag“ für die Formel 1, warnte Ecclestone.