Bub (13) nach 12 Stunden aus Kanalisation gerettet

Es liest sich wie ein Osterwunder: Nach zwölf Stunden intensiver Suche ist am Montag ein 13-jähriger Bub im Abwassersystem der US-Westküstenmetropole Los Angeles lebend und einigermaßen wohlauf gefunden worden. Jesse Hernandez war beim Spielen in einem verlassenen Gebäude durch eine hölzerne Abdeckung gebrochen und mehr als sieben Meter tief in einen Abwasserkanal gefallen, wie die Feuerwehr mitteilte.