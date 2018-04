Steirer wütete mit Mopedauto in Graz

Zugedröhnt mit Alkohol und Drogen donnerte am Ostermontag ein 54-Jähriger mit seinem Mopedauto in Graz gegen eine Hausfassade und touchierte zwei parkende Autos. Dann krachte er in zwei an einer roten Ampel stehende Pkw. Der Steirer erlitt schwere Verletzungen und liegt jetzt auf der Intensivstation.