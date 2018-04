ORF überträgt diese drei Landesligaspiele live

„Es muss nicht immer Champions League sein. Dass regionale Fußball-Live-Berichterstattung nicht nur zutiefst öffentlich-rechtlich, sondern auch erfolgreich ist, hat ORF SPORT + bereits in der Vergangenheit mit Übertragungen etwa der (Wiener) Derbys of Love in der Regionalliga Ost oder des GAK, damals noch in der Oberliga Mitte West, unter Beweis gestellt“, erklärte ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost.