Behörden geben grünes Licht für Bahnhof Neumarkt

Die Maßnahmen sind umfangreich: Der Bahnhof Neumarkt-Köstendorf wird zwei neue Bahnsteige erhalten, vom neuen Personentunnel aus werden die Fahrgäste barrierefrei und sicher ihren Zug erreichen. Ebenso in Steindorf bei Straßwalchen, wo der neue Inselbahnsteig auch per Lift erreichbar sein wird. Dazwischen wird das Gleis der Mattigtalbahn von Steindorf bis Neumarkt verlängert, in Straßwalchen wird eine Unterführung zwei Bahnübergänge ersetzen und damit die Sicherheit entlang der Strecke erhöhen. In den vergangenen Monaten wurden diese Pläne hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit auf Herz und Nieren geprüft. Anrainerinnen und Anrainer hatten die Gelegenheit zur Stellungnahme, Sachverständige aus unterschiedlichen Fachgebieten haben das Projekt bewertet. Jetzt liegt der positive Bescheid des Ministeriums samt Genehmigung vor.