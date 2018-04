„Maßnahmen-Plan für Transit und Wohnen 2018 steht“

Eine Leerstandserhebung, ein Mietunterstützungsmodell zur Entlastung von Mieten und Vermeidung von Mitnahmeeffekten, eine externe Mietpreiserhebung und die Evaluierung und eventuelle Nachjustierung der gedeckelten Wohnkosten - „es braucht ein Mehr an Markttransparenz sowie neuem Wohnraum und ein Weniger an Spekulationen. Es geht darum, die Lebenskosten in Tirol massiv zu senken. Wohnen ist dabei ein wesentliches Element - daher bedarf es hier unserer größten Anstrengungen, um die Tirolerinnen und Tiroler bestmöglich zu unterstützen und finanziell zu entlasten“, so LHStvin Felipe. Dies beziehe die Umsetzung von qualifizierten Vorkaufsrechten und längere Preisbindungen im geförderten Wohnbau mit ein.