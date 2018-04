E-Schrott: Online-Händler bei Rücknahme säumig

Die DUH forderte die Unternehmen auf, festgestellte Gesetzesverstöße sofort zu beseitigen. Die Verbraucher müssten zudem aktiv darüber aufgeklärt werden, wie sie ihre alten Elektrogeräte zurückgeben könnten. Sommer appellierte an die Online-Händler, flächendeckende stationäre Sammelmöglichkeiten für Elektroschrott zu schaffen. Insgesamt fallen nach Angaben der Umwelthilfe in Deutschland etwa 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott pro Jahr an.