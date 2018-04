Für Volksabstimmung fehlen 317.000 Unterschriften

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), der als Verteidiger der Raucher gilt, hat die Latte hoch gelegt: Wenn das laufende Volksbegehren gegen das Qualmen in der Gastronomie von 900.000 Österreichern unterschrieben wird, könne er sich eine Volksentscheidung vorstellen. Auch in einer vom Linzer IMAS-Institut für die „Krone“ erstellten Umfrage gaben 70 Prozent von 1000 Befragten an, der Politik die Entscheidung abnehmen zu wollen. Die absolute Mehrheit will selbst über den Qualm in den Wirtshäusern entscheiden.