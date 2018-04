UFC Pama gewinnt das kleinste Derby Österreichs

Am Ostermontag feierte der UFC Pama seinen zweiten Derby-Sieg in der laufenden Saison gegen die Lokalkonkurrenz SK Pama. Das nordburgenländische Dorf verfügt über 1.200 Einwohner und besitzt gleich zwei Fußballvereine. Fast alle Einwohner waren am Ostermontag beim Derby am UFC-Platz dabei.