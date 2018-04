Intel packt Core-i9-Power erstmals in Notebooks

Die Power eines Stand-PCs in einem Notebook verspricht Intel mit den neuen Core-i9-Prozessoren der achten Generation, die der Chipkonzern am Dienstag vorstellte. Die sechs Kerne des Spitzenmodells Core i9-8950HK takten demnach dank der hauseigenen „Thermal Velocity Boost“-Technologie mit bis zu 4,8 Gigahertz und ermöglichen so gegenüber dem bisher leistungsstärksten Notebook-Prozessor (Core i7-7820HK) laut Intel im Gaming-Bereich bis zu 41 Prozent mehr Bilder pro Sekunde sowie ein bis zu 59 Prozent schnelleres Bearbeiten von 4K-Videos. Erste Notebooks mit entsprechenden Prozessoren sollen in den kommenden Wochen unter anderem von Asus und MSI auf den Markt kommen.