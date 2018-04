Kylie Minogue hat nun den Weg zum Country gefunden

Wankelmütige Single

Jetzt also: Redneck-Sound. Mit dem Album-Opener „Dancing“ führt Kylie ihre Hörer erstmal ganz sanft an ihren neuen Stil heran. Zwar wird der Song getragen von Stampf-Beat und dem Glamour-Pop, für den sie in ihrer rund drei Jahrzehnte dauernden Karriere bekannt geworden ist. Doch sind das im Hintergrund etwa ein Banjo und Fingerschnipser? Fans hätten sich von einem Kylie-Track mit dem Titel „Dancing“ sicher etwas saftigeres als Volkstanz im Discoschuppen gewünscht. So fällt die Vorab-Single leider auch weit hinter Vorgänger wie „Can‘t Get You Out Of My Head“ oder „All The Lovers“ zurück.