„Drahtesel-Plan“ in Klima-Papier sorgt für Wirbel

Zur Zielerreichung stellten Köstinger und Hofer auch die bereits seit einigen Tagen bekannten „Leuchttürme“ vor: Diese umfassen zehn Maßnahmen, darunter die „E-Mobilitäts-Offensive“ oder die „100.000-Dächer-Photovoltaik“. Hofer betonte bei der Präsentation, dass dieses Papier „in anderen Regierungskonstellationen nicht möglich“ gewesen sei. Das größte Klimaschutzunternehmen seien die ÖBB, so der Minister in Hinblick auf 14 Milliarden Euro, die in den kommenden Jahren investiert werden sollen - was ein wenig in Widerspruch zu dem angekündigten Sparkurs treten könnte.