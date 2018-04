Tickets für Bob Dylan in Österreich gewinnen!

Bei uns können Sie jeweils 10x2 Sitzplatzkarten für Bob Dylan am 13. April in der Salzburgarena und am 16. April in der Wiener Stadthalle gewinnen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Bob Dylan“ und der gewünschten Stadt an gewinnspiel@kronenzeitung.at unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Telefonnummer. Einsendeschluss ist Montag, 9. April, um 12 Uhr. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, keine Barablöse möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme nur für Verbraucher im Sinne des KSchG. Kaufkarten für beide Konzerte gibt es noch unter www.ticketkrone.at.