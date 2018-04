Bub (4) aus Fenster im zweiten Stock gestürzt

Das schwer verletzte Kind wurde vor Ort von mehreren Teams der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und danach per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut Spital befindet sich der Bub nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der Vater (31), der sich zum Unfallzeitpunkt in einem anderen Zimmer der Wohnung befand, wurde angezeigt.