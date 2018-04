Der Überschuss schafft den Genuss

Schlüsselmoment in London

Über Umwege fand sie ihre Berufung. Erst lernte sie Köchin, studierte dann Recht und Wirtschaft, später Umwelt und Ressourcenmanagement, ehe sie ein Stipendium nach London führte, wo sich alles um nachhaltiges Produktdesign drehte. Dort gab’s den Schlüsselmoment, indirekt die Geburtsstunde von „Unverschwendet“: „Wir haben eineinhalb Tonnen Restmüll analysiert und fanden dabei 400 Kilo Lebensmittelabfälle.“



STECKBRIEF CORNELIA DIESENREITER

Am liebsten bin ich:

Von lieben Menschen umgeben.



Welche drei Dinge habe ich immer bei mir, wenn ich unterwegs bin?

Handy, Bio-Handcreme, Haargummi.



Wenn ich einen Tag in meinem Leben wiederholen könnte, welcher wäre das?

Der 13. Mai 2016. Da hat meine Crowdfunding-Kampagne positiv abgeschlossen, und ich habe meinen Lebenspartner kennengelernt.



Mein Ansporn:

Einen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft zu leisten.



Der Rat, den ich meinem 18-jährigen Ich geben würde:

Gehe deinen Weg.



Wovor fürchte ich mich?

Vor nichts.



Wen bewundere ich?

Jeden Menschen, der einen Beitrag zu einer besseren Welt leistet.



Was macht mich wirklich glücklich?

Mit lieben Menschen qualitativ hochwertige Zeit zu verbringen.



Welche Eigenschaften schätze ich an anderen?

Respekt, Ehrlichkeit.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung