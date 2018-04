Wiener AHS-Direktoren gegen Deutschförderklassen

Viele brächten laut Madl „schon viel Wissen mit“ und sollten auch bei uns länger im regulären Unterricht sitzen. „Es kommen ja Kinder, die fachlich schon viel in einer anderen Schule gelernt haben, die kommen ja nicht vollkommen wissenslos“, so Madl. Doch mit künftig 20 Stunden Förderklasse an Gymnasien hätten Betroffene kaum noch eine Chance, später in den regulären Unterricht mit Gleichaltrigen einzusteigen, ist die Direktorin überzeugt. In den Deutschförderklassen würden sie mit Jüngeren und Älteren gemeinsam unterrichtet - aber nicht gut genug auf andere Fächer als Deutsch vorbereitet, erklärte Madl.