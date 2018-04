Kleine Bücherwürmer haben Aufholbedarf

Interview mit Thomas Brezina, Kinderbuchautor



“Krone“: Viele Kinder, die in den 90er-Jahren die „Knickerbocker-Bande“ gelesen haben, wuchsen in einer Zeit auf, in der um 21 Uhr das Licht abgedreht wurde - und sie unter der Bettdecke weitergelesen haben. Schreiben Sie heute für andere Kinder als vor zwei Jahrzehnten?

Thomas Brezina: Nein. Die Kinder sind ziemlich gleich, es haben sich äußere Umstände geändert. Das, was Kinder fasziniert, was sie anspricht und begeistert, das hat sich nicht massiv verändert - überhaupt nicht.



Dennoch klagen viele Experten darüber, dass Kinder heutzutage nichts mehr lesen und dass die deutsche Sprache verkommt.

O.k., ich erzähle eine Geschichte immer und immer wieder, weil ich sie so bezeichnend finde: Als mein erstes Buch erschienen ist, vor mittlerweile 28 Jahren, saß ich bei meiner 90-jährigen Tante und hab’s ihr gezeigt. Und ich hab zu ihr gesagt: „Weißt du, Tante, viele sagen, die Kinder werden nix mehr lesen und nur noch fernschauen.“ Meine Tante ist in schallendes Gelächter ausgebrochen und hat gesagt: „Thomas, zu mir hams als Kind gsagt ,Mitzi, lies nicht so viel, davon verdirbt man sich nur die Augen‘.“ Es bleibt immer gleich, es wird immer nur gejammert. So ist es heute eben - die Kinder haben ein großes Angebot. Dann müssen wir damit umgehen und damit leben.