Auf geht‘s, Kinder: In die Beete, fertig, los!

Der bekannte Biogärtner Karl Ploberger verbrachte schon als Kind viel Zeit im Garten. Sein Ratschlag an Eltern: „Gebt den Kindern nicht bloß ein Beet im Garten, lasst sie einen Teil oder - noch besser - den ganzen Garten mitplanen. Abenteuergärten sind genau das, was unsere Kleinen brauchen. Die herrliche Zeit des Spielens und Erlebens in einem so naturnahen Garten wird immer und ewig unvergessen sein.“ In seinem neuen Buch „Kindergarten“ möchte er die Jüngsten zum Garteln inspirieren. Sei es mit Grabegabeln die Erde zu lockern, Erdäpfel einzulegen oder den Kompost umzusetzen. Bereitwillig werden alle Tiere des Gartens unter die Lupe genommen. So lernen Kinder in anregender Umgebung, sich selbst genug zu sein. Auch ohne Smartphone und Tablet.