„Krone“ testet „Meine Mama kocht besser als deine“

Bevor die erste Crêpe in Flammen aufgeht und die bei viel zu großer Hitze dahinbrutzelnden Medaillons verkohlen, buzzert sich Filippou zu mir an den Herd. Die Zeit läuft nun doppelt schnell, genau so wie der Schweiß: In Windeseile werden die gröbsten Schnitzer korrigiert - und schon steht man wieder allein vor dem selbst verursachten Chaos, das nun in die Endphase geht. Der Countdown wird eingezählt, zwei Servierteller geholt und alles nach genauen Vorgaben wie im Hauben-Kochbuch angerichtet. Geschafft! Ein paar Sekunden vor Ablauf der Zeit. Die Küche gleicht einem Schlachtfeld, der Rehrücken ist jedoch am Punkt, auch die (zu dick geratenen) Crêpes munden. „Braves Kind“, lobt Filippou. Resümee: eine g‘schmackige, laute, temporeiche Riesenhetz!