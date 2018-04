Kuttin geht, Stecher wird neuer Sportdirektor

Stecher will das „Wir-Gefühl stärken“

Angesichts der schlechten Saison seien im Springerbereich klarerweise „Fehler passiert“, meinte der 40-Jährige. „Man muss die gesamten Mannschaft begeistern für den Sport“, gab Stecher die Zielrichtung vor. „Ich will das Wir-Gefühl stärken“, so der 2015 zurückgetretene Kombinierer. Er wolle „eine klare Linie vorgeben - bis hinunter zum Nachwuchs“. Der Anspruch der heimischen Adler sei natürlich, bei den kommenden Großereignissen „einige Medaillen“ zu gewinnen. „Wir müssen jedenfalls ‘back to the basics‘“, meinte Stecher, der seine neue Aufgabe als „besondere Herausforderung“ sah. Es sei sehr wichtig, dass jeder Sportler „bei sich selber ansetzt“. Schröcksnadel bezeichnete Stecher jedenfalls als „sehr gute Wahl“.